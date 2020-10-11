حقيقة استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني

كشف البنك المركزي الإيراني حقيقة الأنباء المتداولة حول استقالة محافظ البنك عبد الناصر همتي، على خلفية انهيار العملة المحلية أمام الدولار.

ونفى البنك المركزي، اليوم الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم همتي استقالته، مؤكدا أنها مجرد شائعات وأنه شارك في اجتماع الحكومة الأخير.

ويواصل الريال الإيراني الانهيار، حيث وصل إلى نحو 317000 للدولار الواحد في السوق السوداء، ليسجل بذلك ارتفاعا قياسيا بفعل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

قال حميد قنبري مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الإيراني إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حظر 18 مصرفا إيرانيا ليس بالأمر الجديد.

وأوضح أن القرار الأمريكي يعكس عدم حدوث أي شيء جديد، بقدر ما هو يهدف لمحاولة الضغط على مجموعة مالية تندرج تحت طائلة الحظر دون إعلان مسبقا.

وتابع "المصارف الـ 18 مدرجة في قائمة الحظر الأمريكي منذ سنوات وتحديدا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".

كانت واشنطن أعلنت فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، ضمن سلسلة عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الإيراني، والضغط على نظام الرئيس روحاني.