كشف البنك المركزي الإيراني حقيقة الأنباء المتداولة حول استقالة محافظ البنك عبد الناصر همتي، على خلفية انهيار العملة المحلية أمام الدولار.
ونفى البنك المركزي، اليوم الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم همتي استقالته، مؤكدا أنها مجرد شائعات وأنه شارك في اجتماع الحكومة الأخير.
ويواصل الريال الإيراني الانهيار، حيث وصل إلى نحو 317000 للدولار الواحد في السوق السوداء، ليسجل بذلك ارتفاعا قياسيا بفعل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
قال حميد قنبري مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الإيراني إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حظر 18 مصرفا إيرانيا ليس بالأمر الجديد.
وأوضح أن القرار الأمريكي يعكس عدم حدوث أي شيء جديد، بقدر ما هو يهدف لمحاولة الضغط على مجموعة مالية تندرج تحت طائلة الحظر دون إعلان مسبقا.
وتابع "المصارف الـ 18 مدرجة في قائمة الحظر الأمريكي منذ سنوات وتحديدا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".
كانت واشنطن أعلنت فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، ضمن سلسلة عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الإيراني، والضغط على نظام الرئيس روحاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.