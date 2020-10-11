خراب تركيا على يد أردوغان.. تقرير أمريكي يفضح فشل الرئيس التركي

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ ما يقرب من عقدين خطوات واسعة لتغيير مكانة أنقرة في العالم. واليوم ، تبدو أحلامه بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.

فمنذ أكثر من 10 سنوات، اتخذ رئيس الوزراء آنذاك، أردوغان، محورًا حاسمًا في السياسة الخارجية لـ تركيا

ولم تعد أنقرة تتذلل على أبواب الاتحاد الأوروبي، متوسلة للسماح لها بالدخول، فبدلًا من ذلك .. "يمكن لتركيا مرة أخرى إظهار قوتها الإقليمية، وتوسيع نفوذها على رعاياها الإمبراطورية السابقة في الشرق، وتصبح قوة عالمية لا يستهان بها" وفقا للفكرة التي استحوذت على مخيلة قاعدته الشعبية، ودعمت محاولته تعظيم اتساع سلطاته.

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وحقق حلفاء أردوغان في الشرق الاوسط مكاسب سياسية ضخمة في السنوات الأولى من الربيع العربي، الذي بدأ لأول مرة في ديسمبر 2010 وبدا أن حلم أردوغان العثماني الجديد يتحقق.

ولكن بعد مرور عقد من الزمان، أصبح حلفاء الرئيس التركي في المنطقة - إلى حد كبير مجموعات تابعة للإخوان المسلمين - قوة متضائلة بشكل كبير.

وخارج معاقل الدعم الإقليمية في قطر والصومال والحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها في ليبيا التي مزقتها الحرب، ترك عرض أردوغان للسلطة طعمًا مريرًا في أفواه العديد من القادة الإقليميين.

كما أنه أثار حفيظة الدول الأوروبية، مثل فرنسا واليونان وقبرص، التي حاولت علانية احتواء نفوذ تركيا في شرق البحر المتوسط. وألقى الاقتصاد التركي المتعثر، الذي تفاقم بسبب آثار ازمة كورونا كوفيد 19، بجرأة أخرى في أعمال مشروع أردوغان، وحد من قدرته على التخلص من عزلة تركيا المتزايدة. وقال سونر كاجابتاي، زميل باير فاميلي ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومؤلف كتاب ثلاثية من الكتب عن صعود أردوغان "الآن باستثناء قطر والصومال ونصف الحكومة الليبية، تتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع عدم وجود دولة ذات أغلبية مسلمة قريبة، ويبدو أن تلك القوى الإقليمية المعادية لأردوغان قد وجدت قضية مشتركة مع بعض الدول الأوروبية".

وكثفت مصر وإسرائيل وقبرص واليونان التعاون الاستراتيجي في عدة مبادرات، لا سيما استخراج احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط​، وتهمشت أنقرة في هذه العملية. وقدمت فرنسا، التي عارضت حملة تركيا ضد المقاتلين الأكراد في سوريا ودعمها للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها في ليبيا، الدعم لمبادرة شرق البحر المتوسط ​​للطاقة. ويبدو أن الإمارات العربية المتحدة - التي دعمت الجهود الرامية إلى قمع الجماعات التي تدعمها تركيا، بوحشية في بعض الأحيان - قد قدمت دعمًا ضمنيًا لهذا المسعى. وظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي حافظت إلى حد كبير على علاقة جيدة مع أردوغان، مؤخرًا إلى جانب خصوم تركيا. في الآونة الأخيرة، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يشعر بقلق عميق إزاء تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط. وفي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أيضًا أنها ستتنازل عن حظر بيع الأسلحة المفروض على قبرص منذ عقود.

وقال سنان أولجن، المحلل التركي والباحث الزائر في كارنيجي أوروبا: "لقد حدث ذلك نتيجة لسياسة أنقرة الخارجية الأكثر تشددا، والأكثر صراعًا، والأكثر قتالية، وأعتقد أيضًا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على وجه الخصوص أساءوا إدارة العلاقة مع تركيا".