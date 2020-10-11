قرارعاجل من البورصة الأردنية

أصدرت إدارة بورصة عمّان قرارا بدعوة جميع الجهات والمراجعين والمتعاملين للتواصل معها عبر هاتف رقم (065664109)، وتزويد البورصة بكافة المراسلات عبر البريدين الإلكترونيين [email protected] ، [email protected] .

وشددت البورصة في بيان صحفي لها ، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المتبعة للسلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت البورصة في بيانها أن التواصل عن بُعد يأتي تماشيًا مع تعليمات الجهات الرسمية التي تتضمن تشديد إجراءات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.

وأفادت البورصة ان قرارها يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في الموقع، واستمرارا للعمل بخطة الطوارئ في شركة بورصة عمّان من خلال تفعيل آليات العمل عن بُعد.