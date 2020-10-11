وشددت البورصة في بيان صحفي لها ، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المتبعة للسلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت البورصة في بيانها أن التواصل عن بُعد يأتي تماشيًا مع تعليمات الجهات الرسمية التي تتضمن تشديد إجراءات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.
وأفادت البورصة ان قرارها يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في الموقع، واستمرارا للعمل بخطة الطوارئ في شركة بورصة عمّان من خلال تفعيل آليات العمل عن بُعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرارعاجل من البورصة الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.