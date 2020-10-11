بسبب كورونا.. حاخام إسرائيلي يفقد وعيه في الشارع.. فيديو

تداول وسائل إعلام عبرية، لقطات مصورة لحاخام بارز وهو يسقط مغشيًا عليه، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية مقطع فيديو قصيرا يظهر الحاخام خائيم كانيفسكي الذي يتزعم الفرع الليتواني الحاسيديمي لليهودية الأرثدوكسية في البلاد، وهو يحضر فعالية بثت على الهواء ويفقد وعيه.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا لفرض إغلاق شامل في البلاد في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر المجلس الوزاري المصغر المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تشديد القيود العامة وفرض حالة إغلاق شامل اعتبارا من الجمعة المقبل ولمدة أسبوعين.

وتشمل القيود الجديدة تقليص عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في المظاهرات والتجمعات، وإغلاق كل المنشآت الصناعية والمتاجر غير الأساسية والحد من حركة وسائل النقل، وتعليق الرحلات المنفذة من مطار بن غوريون في تل أبيب.

يذكر أن الموجة الأولى كانت إسرائيل تسجل ما يقترب من 1000 إصابة كحد أقصى ومئات قليلة من الوفيات والحالات الحرجة كل أسبوع.