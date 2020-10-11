آلية استعراض المعاش التقاعدي الجديدة ورابط تحديث البيانات عبر pension.gov.sa

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، عددًا من الخدمات الجديدة التي تهم المستفيدين والمتقاعدين التابعين لها في جميع أنحاء المملكة، للتيسير عليهم في الحصول على تلك الخدمات إلكترونيًا، من بينها آلية استعراض المعاش التقاعدي، والتي يتم من خلال الحصول على جميع بيانات المعاش التقاعدي ونسب الزيادات والتوزيعات المختلفة بها، فضلاً عن الحصول عن أكثر من 100 خدمة أخرى عبر البوابة الإلكترونية لها، وذلك في إطار تفعيلها للخدمات عن بُعد، تماشيًا مع الإجراءات التي تنتهجها الكثير من المصالح والوزارات والمؤسسات، حفاظًا على المواطنين من الذهاب والتزاحم أمام الفروع، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

آلية استعراض المعاش التقاعدي

أما عن كيفية أو آلية استعراض المعاش التقاعدي، ومعرفة بيانات وجميع تفاصيل المعاش التقاعد للمواطن السعودي الذي استحق المعاش بعد بلوغه سن الستين، مع العلم بأنه يجب أن يكون للمتقاعد معاش تقاعدي أو مشترك لديه خدمة مُضمومة، أو أن يكون مستفيدًا من النصيل المخصص من المعاش، أو في الحالة الثالثة أن يكون قائمًا بالصرف عن مستفيد له نصيب ثابت، وتتمثل تلك الخطوات في:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط: https://www.pension.gov.sa. أو الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد. اختيار بيانات الخدمة التي تتواجد يمين القائمة. تسجيل البيانات الأساسية للمستفيد. استعراض بيانات الخدمة ومعرفة التفاصيل.

تحديث بيانات المتقاعدين

يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه المؤسسة العامة للتقاعد، جميع المتقاعدين، بضرورة وسرعة تحديث البيانات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني السابق نشر الرابط الخاص به، على أن يتم التأكد من البيانات الشخصية التي تم تسجيلها بشكل صحيح ودقيق، بما يتوافق مع الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية من (الاسم – رقم الهوية – اسم جهة العمل السابقة – تاريخ بداية الخدمة – تاريخ نهاية الخدمة – آخر درجة أو رتبة تحصل عليها – مدد الخدمة الفعلية والمضافة والمستبعدة).

وفيديو توضيحي لخطوات تنفيذ حجز موعد

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه المؤسسة عبر قناتها على اليوتيوب، مقطع فيديو توضيحي لمعرفة كيفية تنفيذ حجز موعد مسبق لديها إلكترونيًا.

مع إمكانية الاتصال رقم عناية العملاء الذي يستقبل المكالمات على مدار اليوم.