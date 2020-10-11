الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر في السعودية 2020

تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول فاتورة الكهرباء السعودية لهذا الشهر، حيث يبحث المواطن باستمرار عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر برقم الهوية أو رقم الحساب، فقد تراودت الشائعات التي تشير إلى زيادة قيمة الكهرباء لهذا الشهر نظراً لتطبيق القيمة المضافة، فقد أشارت الهيئة السعودية للكهرباء على ضرورة مقارنة الفاتورة بالاستهلاك الذي يتم تسجيله عند قراءة الكهرباء، وذلك بهدف تجنب أي قراءات خاطئة للعداد، حيث من الضروري أن تلتزم الشركة الكبير بالمعايير الخاصة بكل مرحلة، وفي حالة وجود أي سبب يدعو للشكوى أو تقديم تظلم يرجى التواصل مع الخدمة الخاصة باستقبال الشكاوى، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد أو الحساب لشهر أكتوبر 2020.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2020:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب أو العداد الخاص بالشخص المستفيد من خدمة الكهرباء، وذلك من خلال بعض الخطوات:

الدخول على الموقع الخاص بالشركة السعودية للكهرباء

الاستعلام عن فاتورتك

يقوم المواطن بتسجيل رقم العداد أو الحساب

اختيار نوع الحساب الذي اشتركت به

الضغط على زر عرض الفاتورة الذي بالأسفل

ومن الجدير بالذكر أن الشركة أتاحت الاستعلام من خلال الإنترنت، ويتم السداد بكل سهولة ويسر بدون مواجهة أي مشاكل أو صعوبات أثناء عملية الاستعلام، ويتم الدفع من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بالشخص المستفيد.

خدمة الفاتورة الثابتة:

تعد خدمة الفاتورة الثابتة من أهم الخدمات في الشركة السعودية للكهرباء، حيث تتيح هذه الخدمة للمشترك تخصيص مبلغ ثابت شهري يتم دفع الفاتورة الثابتة الشهرية، ويتم تحديد القيمة الثابتة بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي على مدار 12 شهر الماضي، ويتم الاستفادة من خدمة الفاتورة الثابتة من خلال اتباع بعض الخطوات التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال:

الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

اختيار أيقونة خدمات المشتركين

خدمة الفاتورة الثابتة

الضغط على أيقونة اضغط هنا

كتابة رقم الحساب

الضغط على أيقونة تحقق كما هو موضح بالصورة.

العدادات الذكية:

يعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤية 2030، فهو يعد المشروع الأهم نحو التحول الرقمي وفقاً للخطط الاستراتيجية التي تهدف إليها المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات بشكل أفضل، فمن المقرر من قبل الحكومة السعودية أن يتم تركيب حوالي 10 مليون عداد ذكي إلى جميع أنحاء المملكة خطوة أولى نحو التجربة الرقمية الذكية، وستكون 35% منها كحد أدنى من أجل دعم المحتوى المحلي.