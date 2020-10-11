طريقة طبخ مقلوبة اللحم ومقلوبة اللحم بالخضار تعد المقلوبة من الأطباق الشعبية الرئيسية لدي المنطقة العربية ويرجع أصولها إلى المطبخ الشامي والعراقي ومكونات هذا الطبق من الأرز والخضار والباذنجان والبطاطس والقرنبيط والفول الأخضر ومضاف لها أيضا اللحم مثل لحم الغنم أو العجل ويمكن استبدال اللحم بالدجاج وتقدم المقلوبة مع الزبادي واللبن والسلطة وخاصة الصلطة العربية المكونة من الخيار والطماطم والبقدونس والخس مضاف إليها عصير الليمون سوف نقوم في هذا المقال عبر موقع ثقفني تحضير المقلوبة باللحم المقلوبة بالخضار واللحم. طريقة عمل مقلوبة اللحم طريقة عمل مقلوبة اللحم المكونات:- كوبان ونصف أرز بسمتي مسبق النقع ومصفى.

ثلاثة أرباع كيلو جرام من اللحم الستيك المقلي.

خمس أكواب ماء.

ملعقة صغيرة كركم مشكلة.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث حبات بصل متوسطين مقطع شرائح ثلاث.

ثلاث حبات باذنجان مقطع شرائح ومقلى. لتزيين الطبق. ملعقة كبيرة كل من الأتي:-

( اللوز المقلي- الكاجو المقلي- الصنوبر المقلي- الفستق الحلبي) التحضير:- في وعاء أسكوبي الماء وضعي فيه الكركم والبهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات جيدا ثم يترك الخليط جانبا يستعمل في وقت لاحق. على نار متوسطة ضعي قدر وضيفي فيه الزيت النباتي ثم قومي برص قطع لحم الستيك. يضاف فوق قطع الأستيك السابقة شرائح الباذنجان ثم يضاف طبقة من شرائح البصل المقلي. ثم يضاف الأرز فوق الطبقات السابقة ثم يضاف اليهم الماء المبهر بالتوابل السابق تحضيره. بملعقة خشبية أحدثي ثقوب حتى يتخلل الماء المبهر كل جزء من الأرز. اتركي القدر على النار حتى الغليان ثم هدئي من درجة الحرارة حتي يجف كل الماء في الأرز و ينضج جيدا. ارفعي القدر من على النار ثم يترك ليبرد. احضري طبق التقديم المفضل لديكي واسكبي المقلوبة فيه وزيني الوجه بالصنوبر والكاجو والفستق المقلي واللوز وقدميها فورا وهي ساخنة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل مقلوبة اللحم بالخضار طريقة عمل مقلوبة اللحم بالخضار مقادير تحضير اللحم:- كوبان ونصف من الأرز البسمتي.

ربع كوب صغير زيت نباتي.

اربع حبات من الهيل.

نصف معلقة صغيرة من الزعفران.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة ملح. طريقة تحضير الخضار 6 فصوص ثوم مفروم.

اربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف معلقة صغيرة فلفل اسود.

ثلاث حبات بصل مفروم فرم خشن.

معلقة صغيرة كركم وبهارات مشكلة.

قرن فلفل حار مفروم.

نصف معلقة صغيرة فلفل اسود.

ثلاث حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح مدورة.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

ثلاث حبات متوسطين من البندورة المقطعة دوائر.

شرائح من الفليفلة. طريقة طبخ مقبولة اللحم بالخضار في قدر على نار متوسطة ضعي اللحم والملح والفلفل والهيل والقرفة والبصل ثم اسكبي الماء فوق المكونات حتى تغلي و ينضج اللحم. ارفعي القدر على النار وصفى اللحم من المرق واتركيه جانبا. في وعاء اخر امزجي كل من الزعفران وماء الورد مع التقليب الجيد واتركيهم جانبا للاستعمال في وقت لاحق. في قدر اخر ضعي كمية كافية من الماء حتى الغليان ثم ضيفي الأرز والهيل والملح والزيت ثم يترك حتى ينضج. صفي الأرز واخرجي منه حبات البهارات الخشنة. في وعاء اخر به زيت على نار متوسطة يقلب البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي. يضاف على البصل المقلي كل من اللحم والفلفل والثوم مع التقليب حتى يحتمر اللحم لمده اربع دقائق. ضيفي على اللحم المحمر كلا من الكركم والبهارات المشكلة مع التحريك. قومي برص قطع اللحم المتبلة في قعر القدر ثم يرص فوقه طبقة من البطاطس مع رشه كزبرة ثم غطي بالأرز. ثم ضيفي طبقة من دوائر البندورة فوق الأرز مع رشه كزبرة والأرز وفي النهاية الفليفلة والكزبرة ثم طبقة الأرز. أسكوبي كوبين من المرق على طبقات الأرز واللحم والخضار ثم يضاف خليط الزعفران وماء الورد. ارفعي القدر على النار حتى يغلي ثم تخفف النار و يترك 40 دقيقه حتى ينضج الأرز بالخضار ثم قدميه في طبق التقديم المناسب وهو ساخن وبالهناء والشفاء. طريقة طبخ مقبولة اللحم بالخضار يمكنك عزيزنا الزائر متابعة مقالنا السابق عن كيفية عمل الأرز الكابلي بالدجاج السعودي بأسرار وتكات جديدة نتمنى في نهاية مقالنا عزيز الزائر أن نكون قدمنا طبق المقلوبة باللحمة والخضار باللحم بطريقة سهلة وميسره تنال إعجابكم.

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