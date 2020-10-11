وزير خارجية أرمينيا يبحث مع رؤساء مينسك الوضع فى قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية اليوم الأحد، أن الوزير زهراب مناتساكانيان سيلتقى فى موسكو رؤساء مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لبحث الوضع فى قره باغ، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقالت المتحدثة باسم الوزارة آنا نغداليان لوكالة "تاس" الروسية إن "وزير الخارجية زهراب مناتساكانيان سيلتقى فى 12 أكتوبر بإطار زيارته الرسمية إلى موسكو رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا". وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أعلن مؤخرا أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة المترئسة مجموعة مينسك، ستجرى محادثات حول قره باغ فى جنيف 8 أكتوبر، وفى موسكو 12 منه

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