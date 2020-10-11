روسيا : حريصون على استقرار أذربيجان وأرمينيا

وفى تصريحات متلفزة قالت زاخاروفا اليوم الأحد إن "فرادة الوضع الراهن تكمن فى أن استقرار أذربيجان وأرمينيا مهم بالنسبة لنا على حد سواء ويعتبر من أولوياتنا، ولدينا مصالحنا القومية ونحن ندافع عنها"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".
وقالت إن روسيا لا تستغل أبدا مشاعر الشعوب ولا تلقى "خطابات جوفاء"، أما فى حال أذربيجان وأرمينيا فقد نجحت فى الوصول إلى نتيجة على أساس جهود دبلوماسية.
وأشارت إلى دور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى تنظيم لقاء بين وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان فى خضم النزاع المسلح فى قره باغ.
وتابعت: " أظن أن أى حديث عن التسوية فى قره باغ يجب بدؤه من حقيقة أن هناك صديقا حقيقيا وهناك أيضا من هو ليس كذلك".
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