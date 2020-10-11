طالبان تستولى على دائرة شرطة جنوب أفغانستان

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عمر زواك -فى تصريح لقناة طلوع الأفغانية اليوم الأحد- إن الاشتباكات لا تزال مستمرة وأن قوات الأمن نفذت انسحابًا تكتيكيًا، مؤكدًا أن القوات ستخضع الوضع تحت السيطرة قريبًا.
وأضاف "الوضع فى مقاطعات ناوا وشاه أنجير وناد على تحت السيطرة بشكل ما، وأن قوات الأمن مشغولة فى الحفاظ على المناطق".
بدوره، قال رئيس مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغان، إن بعض أجزاء من طريق سريع -يربط مدينة لشكر گاه مع ولاية قندهار- سقط أيضًا فى قبضة المسلحين.
كما شهدت مناطق أخرى حدوث اشتباكات بين القوات الأفغانية وحركة طالبان على مدار الثلاثة أيام الماضية.
كانت الشرطة الأفغانية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم مقتل ما لا يقل عن 26 مسلحًا من حركة طالبان، فيما أصيب أربعة آخرون إثر عمليات أمنية للقوات الأفغانية بإقليم هلمند شملت أيضًا ضربات جوية.
كما لقى 4 من أفراد الأمن على الأقل مصرعهم جراء الاشتباكات، فيما أصيب 8 آخرون.
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