نحن معزولون.. حمدوك: العقوبات الأمريكية تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن استمرار وضع بلاده في قائمة الدول الراعية للإرهاب، يهدد مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقال حمدوك في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن القعوبات الأمريكية تشل اقتصاد السودان، مشيرا إلى عدم وجود ضمان لاستمرا الديمقراطية حتى الانتخابات المقبلة عام 2022.

ورأى المسؤول السوداني أنه من غير العدل معاملة الخرطوم كدولة منبوذة، بعد مرور أكثر من عقدين على طرد أسامة بن لادن من أراضيها، والإطاحة بنظام عمر البشير الذي دعمه.

وتابع حمدوك "السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين.. النظام السابق هو من فعل ذلك"، موضحا أن عملية انتقال السلطة دائما ما تكون مضطربة ولا تسير في اتجاه واحد.

وشدد على أن إبقاء السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعبة للإرهاب، يهدد المسار نحو الديمقراطية، مضيفا "نحن معزولون عن العالم".

واعتبر أن إزالة السودان من اللائحة الأمريكية سيغير المعطيات، نافيا ما يشاع حول ربط رفع اسم بلاده من القائمة بالتطبيع مع إسرائيل. قائلا "نريد التعامل مع المسارين بشكل مختلف".

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار.