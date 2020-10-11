أرمينيا: تركيا تواصل تقويض الهدنة مع أذربيجان

قالت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الأحد، إن تركيا تواصل تقويض الهدنة التي تم الاتفاق عليها مع أذربيجان.
وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل الزج بمقاتلين إرهابيين للقتال ضد الجيش الأرميني في إقليم ناغورني قره باغ.
وتابعت: " ندين سياسة تركيا الاستفزازية في الإقليم ومحاولاتها تقويض الهدنة".
من جانبه، قال رئيس إقليم ناغورني قره باغ: إنأذربيجان استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة للهجوم على عاصمة الإقليم ومدن أخرى.
وأشار إلى أن الصواريخ التي استخدمتها أذربيجان للهجوم على الإقليم كانت تركية الصنع.
وقال: "قصف أذربيجان لكاتدرائية داخل بلادنا رغم عدم وجود أي أهداف عسكرية بالقرب منها يرقى لجريمة حرب".
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