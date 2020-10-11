رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة من وزارة القوي العاملة بالرقم القومي

تسجيل العمالة الغير منتظمة هو أمر يهم جميع المواطنين المستفيدين من منحة 500 جنية المقدمة من وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية , وبهذا أصبحت منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الرابعة من أكثر الأمور التي تهم المواطنين و من اهم الأمور بحثاً عي جوجل مع اقتراب موعد صرف المنحة ال500 جنية من كل شهر علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم صرف المنحة عن طريق ماكينات “ATM”.

تسجيل العمالة الغير منتظمة

قد قامت وزارة القوي العاملة في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن فتح باب التسجيل مجدداً للحصول علي منحة ال500 جنية, وسيتم صرف تلك المنحة للعمال الذين تضرروا من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا” كوفيد 19 ي ت” مما أدي إلي توقف العمل لفترة طويلة في جميع دول العالم وليس علي مستوي جمهورية مصر العربية فقط مما أدي إلي تدهور الحالية الاقتصادية في جميع دول العالم وأكثر المتضررين جراء أزمة انتشار الفيروس هم العمالة الغير منتظمة , وأكدت وزارة القوي العاملة علي انه سيتم صرف المراحل الجديدة من المنحة وذلك بالتعاون بين القوي العامة و الأزهر الشريف.

تسجيل العمالة الغير منتظمة بالرابط و الخطوات

علي الراغبين بالتسجيل في منحة ال500 جنية من وزارة القوي العاملة و الاستفادة من المنحة اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة ليتم التسجيل في المنحة بشكل صحيح وعليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي منحة العمالة المتضررة علي الرابط الجديد .

العمل علي اختيار استمارة التسجيل.

يجب عليك كتابة البيانات الخاصة بك في تلك الاستمارة.

عليك بكتابة الاسم ورقم البطاقة و كتابة الوظيفة الخاصة بك.

تحديد بان للعمل المستمر أو أن العمل متقطع أو تحت التدريب.

تحديد السن ثم عنوان المحافظة والمدينة.

إدخال رقم الهاتف المحمول و الرقم الأرضي.

الضغط علي تسجيل

وقد قامت وزارة القوي العاملة بالإعلان عن أنه من المقرر البدء في صرف الدفعة الجديدة ومنحة ال500 جنية للعمالة الغير منتظمة بعد منتصف شهر أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية , حيث انه سيتم إرسال رسالة نصية علي هاتف جميع المستفيدين قبل موعد الصرف بأربع وعشرون ساعة علي الأقل .