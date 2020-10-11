أخبار اليمن : مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والمرتزقة في تعز

مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والمرتزقة في تعز
اندلعت مواجهات عنيفة اليوم في جبهات عدة بمحافظة تعز تكبد خلالها المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وبحسب مصادر عسكرية فإن المواجهات اندلعت في وادي صالة والتشريفات وعصيفرة عقب محاولة مرتزقة العدو التسلل باتجاه تلك المواقع إلا أن قوات الجيش اليمني واللجان أحبطت كل تلك المحاولات.
واكدت المصادر ان المرتزقة باشروا هجومهم الفاشل تحت غطاء ناري متواصل لكن كل محاولاتهم البائسه بائت بالفشل امام بسالة أبطال الجيش واللجان.
وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.
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