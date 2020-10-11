أخبار اليمن : 116 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

116 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 116 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت غارة لطائرة تجسسية على التحيتا وتحليق ثلاث طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس و 13 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجاح والفازة وحيس.

وأشار إلى أن الخروقات شملت ١٧ خرقاً بقصف مدفعي لعدد ١٢١ قذيفة و ٨٢ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

