بريطانيا تسجل 12 ألفا و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت البيانات، التى نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية فى نسختها الإلكترونية، إلى تسجيل 65 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس . وأوضحت الصحيفة أنه بذلك ترتفع حصيلة إصابات كوفيد-19 التى سجلتها المملكة المتحدة حتى الآن إلى 603 آلاف و716 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 42 ألفا و825 حالة .

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