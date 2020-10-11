عاجل .. الاتحاد الأوروبى يعبر عن قلقه لانتهاكات وقف إطلاق النار فى قره باغ

نقلت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، أن الاتحاد الأوروبى عبر، اليوم الأحد، عن قلقه من انتهاكات وقف إطلاق النار فى إقليم ناجورنى قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.





واندلعت فى 27 سبتمبر الماضى اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى قره باغ والمناطق المتاخمة، فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

ووافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار فى إقليم ناجورنى قره باغ، بدءا من الساعة 12 من ظهر أمس السبت بالتوقيت المحلى، حسبما أعلنت روسيا التى قادت جهود الوساطة بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف إن نظيريه فى البلدين المتنازعتين، وافقا على مبادرة موسكو لوقف القتال، بعد لقاء جمعهما فى العاصمة الروسية، الجمعة.

فيما تجددت الاشتباكات المسلحة بين البلدين، فى وقت متأخر أمس السبت، حيث قالت أرمينيا ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، تعرضت، لقصف عنيف طال بلدتى شوشى وماتونى المحاذيتين.

وأدانت وزارة الخارجية الأرمنية القصف، وخطوات أذربيجان فى خرق اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ، الذى تم التوصل إليه فجر اليوم السبت فى موسكو بين الجانبين وبرعاية روسية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم الأحد، أن أرمينيا قصفت مدينة غاندجا وتسببت بسقوط 7 قتلى، فى خرق للهدنة المعلنة منذ ظهر أمس السبت بين البلدين.

واتهمت وزارة الخارجية الأذرية، القوات الأرمينية بشن الهجوم رغم الهدنة الإنسانية التى يفترض أن تكون سارية فى النزاع حول إقليم ناغورنى قره باغ.