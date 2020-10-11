ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى أمريكا إلى 7 ملايين و733 ألفا و 258 حالة





أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و733 ألفا و258 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 ألفا و326 إصابة جديدة اليوم الأحد .

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