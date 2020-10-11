ميركل تدعو أرمينيا وأذربيجان لـ حوار موضوعي حول ناجورنو كاراباخ

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بوقف إطلاق النار الإنساني في ناجورنو كاراباخ ودعت إلى إجراء محادثات جوهرية بين يريفان وباكو تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت يوم الأحد، ان الحديث ركز على الصراع الأذربيجاني الأرمني حول ناجورنو كاراباخ، وكذلك المناطق المحتلة المجاورة.
ورحبت المستشارة الألمانية بالاتفاق على هدنة إنسانية وشددت على أن جميع الأطراف يجب أن تمتثل لها.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل أبلغت باشينيان أنه يجب وقف الأعمال العدائية في المنطقة على الفور، و "يجب أن تبدأ مفاوضات جوهرية داخل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
واندلعت الاشتباكات على طول خط التماس في جمهورية ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في أواخر سبتمبر.
وخلال محادثات الجمعة في موسكو، وافق وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا على وقف إطلاق النار.
ومع ذلك، اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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