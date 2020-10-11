تحرك عاجل للقوات الأمريكية على الأراضي السورية .. فيديو

وأفادت القناة الروسية بأن صهاريج وقود رافقت الشاحنات التي بلغ عددها تقريبا 54 شاحنة على الطريق M4 بين القامشلي والحسكة شمال شرق سوريا.
وبيًنت قناة " روسيا اليوم " أن القافلة دخلت الأراضي السورية عبر بوابة الوليد الحدودية مع إقليم كردستان العراق.
جدير بالذكر فإن سوريا شهدت علي مدار الايام الماضية حرائق على مساحة مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط.
ومن جانبه، قال رجال الإطفاء في اللاذقية إنهم "أمام أكبر سلسلة حرائق على مر السنين".
وأعلنت وزارة الصحة السورية في وقت سابق عن 70 حالة اختناق وحالتي وفاة في اللاذقية "جراء الحروق الشديدة".
فيما نقلت وكالة "سانا" عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن "هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيا في ازدياد مساحة الحريق.
وأضاف شما أن "الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية".
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