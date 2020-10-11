وسط أنباء عن تطبيع مرتقب.. إسرائيل تمنع قطر من الحصول على "إف-35" الأمريكية

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن بلاده ستعارض صفقة عسكرية لبيع مقاتلات "اف-35" الأمريكية لقطر، وسط تقارير عن تطبيع محتمل بين البلدين برعاية واشنطن.

وخلال حوار مع إذاعة الجيش، رد كوهين على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستمنع حصول قطر على الصفقة، قائلا "نعم" وذلك بهدف ضمان التفوق النوعي العسكري لتل أبيب في المنطقة.

وأضاف خلال إجابته أن الشرق الأوسط لم يتحول بعد إلى سويسرا، لذلك تحافظ إسرائيل على تفوقها العسكري، وهو ما يضمنه القانون الأمريكي أيضا.

كانت وكالة "رويترز" الإخبارية، كشفت عن تقديم قطر طلبا رسميا للولايات المتحدة لأمريكية للحصول على مقاتلات "إف-35"، وذلك بعد اقتراب الإمارات من إتمام صفقة مماثلة مع واشنطن.

وأشارت صحيفة" تايمز اوف اسرائيل" إلى العلاقات العسكرية بين قطر والولايات المتحدة، حيث تستضيف الدولة الخليجية قاعدة عسكرية أمريكية تضم آلاف الجنود، لكن ذلك لا يكفي لإتمام الصفقة.

ورأى التقرير أن علاقة قطر بحركة حماس وعدد من الجماعات الإرهابية، ستجعل إسرائيل تمنع الدوحة من الحصول على المقاتلات الأمريكية المتطورة.

ويعد الطلب القطري للحصول على المقاتلات الأمريكية غريبا في توقيته، نظرا لأنه يأتي بعد توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وسط تقارير غير رسمية، عن احتمال توقيع الدوحة اتفاقا مع تل أبيب قريبا.