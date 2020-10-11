فرنسا تسجل 16 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وتعتبر الحصيلة الجديدة تراجعًا عن حصيلة أمس، حيث سجلت فرنسا أكثر من 26 ألف حالة للمرة الأولى منذ اندلاع الجائحة.
وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الخميس حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات.
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