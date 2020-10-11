مقتل 12 شخصا وإصابة 8 في هجمات مسلحة شمال نيجيريا

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الأحد، بأن الهجمات التي شنها مسلحون في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة ثمانية آخرين.
وذكرت صحيفة "نيشن" النيجيرية أن مسلحين هاجموا قريتي كيداندان وكاداي يومي الجمعة والسبت.
وتأكد مقتل 12 شخصًا وجرح ثمانية خلال الهجوم، وجاء المهاجمون بأعداد كبيرة، وحاصروا كيداندان وقتلوا ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة بينما قتل المسلحون تسعة في قرية كاداي و 4 في حالة حرجة.
وتعاني نيجيريا من العديد من النزاعات الداخلية وأنشطة الجماعات المسلحة، وأبرزها تمرد بوكو حرام الإرهابي.
ولا يزال الوضع متقلبًا للغاية مع الهجمات الإرهابية والاشتباكات المنتظمة بين الإسلاميين والقوات الحكومية.
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