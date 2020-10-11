معالم دبي السياحية تظهر في لعبة فيفا 21

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" شراكة مع " إلكترونيك آرتس "، إحدى أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم، بهدف إبراز معالم دبي مثل " برج خليفة " " وبرج دبي " في لعبة الفيديو " إي أيه سبورتس فيفا 21 " .

ومن جانبه قال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري : " تتماشى الشراكة بين " دبي للسياحة " و " إلكترونيك آرتس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي مع استراتيجيتنا التسويقية للعمل مع شركائنا والاستفادة من أحدث التقنيات والمنصات للترويج لدبي كوجهة مفضلة للزيارة بطريقة مبتكرة ".

وذكر قائلا " يعد إدراج دبي كموقع عالمي في " فيفا 21 " فرصة غير مسبوقة لإعطاء عشاق هذه اللعبة في أسواقنا الدولية نبذة عن المعالم والعروض المتنوعة التي تقدمها دبي وكذلك الوصول إلى جمهور أوسع في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام خاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تتطلب منا الالتزام بالتباعد الجسدي وفي ذات الوقت المحافظة على التواصل مع العائلات والأقارب والأصدقاء".

وكان قد تم إطلاق " إي أيه سبورتس فيفا 21 " في جميع أنحاء العالم بتاريخ 9 أكتوبر الجاري وهي تعمل على أجهزة PlayStation 4 و Xbox One وكذلك الحاسوب الشخصي من خلال Origin and Steam .

وتقدم " إلكترونيك آرتس " الألعاب والمحتوى والخدمات عبر الإنترنت من خلال أجهزة الألعاب والحواسيب الشخصية والهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية عبر الإنترنت ولديها أكثر من 300 مليون لاعب مسجل حول العالم.