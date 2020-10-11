السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أوائل أبريل

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 323 إصابة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان (339267) حالة، من بينها (8894) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (826) حالة حرجة.
وأشارت الصحة السعودية علي لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا المستجد وصل إلى (325330) حالة بعد إضافة (593) حالة تعافٍ جديدة.
وذكر متحدث الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (323) حالة منها 42% إناث، و58% ذكور، حيث بلغت نسبة الأطفال 12%, والبالغين 85%، وكبار السن 3%.
ونوه العبدالعالي الي ان عدد الوفيات في المملكة بسبب كورونا (5043) حالة، بإضافة (25) حالة وفاة جديدة.
كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (7014780) فحصًا مخبريًا دقيقًا، بإضافة (38239) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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