شروط قرض الزواج | احصل على 60 ألف ريال من بنك التسليف

يمكننا التعرف على شروط قرض الزواج المقدم من خلال بنك التسليف، وهذا القرض الذي يعتبر طوق نجاة للشباب ومساعدتهم في الزواج والأعباء الحياتية التي يواجهونها، حيث تحرص المملكة على دعم الشباب وذلك لخدمة رؤية المملكة 2030 ، لذلك تُقدم عدد من القروض والمساهمات المالية مثل قرض الأسرة، والمساعدة المقطوعة، وكذلك خدمة حساب المواطن، وهنا سنتطرق إلى ذكر شروط التقديم على قرض الزواج، وكيفية الحصول على 60 ألف ريال سعودي.

قرض الزواج

يهتم بنك التسليف التابع لوزارة التمنية الاجتماعية على توفير الخدمات المالية التي من ضمنها تمكن الموطنين من امتلاك حياة كريمة على أرض المملكة العربية السعودية، يقدم بنك التسليف لجميع الشباب السعوديين خدمة قرض الزواج، وذلك دون الحاجة إلى متطلبات صعبة المنال، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيد حتى يتمكن من الحصول على هذا القرض بسهولة وفي وقت يسير.

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم بعض الخدمات الأخرى التي يمكن لجميع المواطنين الاستفادة منها وإقامة مشاريعهم الخاصة سواء لفئة الشباب أو كبار السن.

وفيما يلي سنقوم بذكر شروط قرض الزواج للحصول على 60 ألف ريال سعودي من بنك التسليف.

شروط قرض الزواج

قد وضح بنك التنمية الاجتماعية عددا من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على القرض، وتلك الشروط حتى تمككن الحكومة من إعطاء المستحقين لذلك الدعم دون غيره، وتلك الشروط هي:

ألا يتجاوز عمر المستفيد 70 سنة.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 12.500 ريال سعودي.

أن تكون هذا هو الزواج الأول له، حيث يتم رفض الطلب إذا كانت الزوجة الثانية، أو قد توفت الزوجة، وكذلك إذا تم الطلاق قبل التقديم على الطلب، فكل هذه تُعتبر طلبات مرفوضة من قبل البنك.

يلزم ألا يقل عمر المستفيد عن 18 سنة، حتى يتسنى له الحصول على القرض.

يجب أن يقوم المستفيد بالتقديم شخصياً، فلا يجوز أن ينوب عنه أحد في التقديم.

هذا القرض لا يُقدم إلا للزوج والزوجة الذين يمتلكون الجنسية السعودية.

من الشروط الهامة، هي ألا قد يكون قد مر على قد الزواج ما يتعدى العامين، وذلك حتى تتمكن من الحصول على هذا القرض.

يلزم تحديد نوع الاستمارة الصحيحة الخاصة بك، فهناك استمارة 104 لموظفي القطاع الحكومي، واستمارة 105 لعمال القطاع الخاص، وكذلك استمارة التقديم 106 للأشخاص المحالين على سن المعاش.

تُحسب سنين الزواج على التقويم الهجري وليس الميلادي.

التقديم على قرض الزواج

بعد معرفة شروط قرض الزواج ، يمكننا الآن ذكر طريقة التقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية في أسرع وقت ممكن، وللتقديم على القرض يجب توفير بعض المستندات للحصول عليه.

يلزم توفير صورة الهوية الوطنية للمتقدم.

صورة أصلية لعقد النكاح بين الزوجين، ويجب أ، يكون مصدق من قبل المحكمة المختصة.

يجب تقديم نموذج تقديم البريد والذي يحمل إمضاء المتقدم.

يلزم وجود كفيل أو ضامن لتتمكن من الحصول على القرض.

صورة لسجل الأسرة بالكامل، مشمول على الزوجة.

تقديم رقم iban والذي يحمل ختم البنك.

يلزم وجود تصريح بيانات من قبل وزارة الدخلية.

مستندات الحصول على قرض الزواج

وعند توفير جميع تلك المستندات يمكنك التوجه إلى أقرب فرع لك تابع لبنك التنمية الاجتماعية، وتقديم الأوراق، ثم يتم إرسال رسالة نصية لهاتفك لتمكن من معرفة قبول طلبك، ثم يتم تحديد يوم لتحصل على مبلغ الدعم.

كما يمكنك التقديم إلكترونيا من خلال بوابة نفاذ الوطني لتقوم بتسجيل الدخول وتقديم الأوراق الخاصة التي قمنا بذكرها من قبل.

تمويل الزواج لمن تجاوز ال 55 سنة

يمكن لمن تجاوز سنهم ال 55 عاماً الحصول على القرض دون الخفض من قيمة الدعم، وذلك بإحضاره لكفيل يعمل في القطاع الحكومي ولم يتجاوز عمره ال 55 سنة، أم تقوم بتقديم الطلب ولكن ستحصل على القرض أقل من 60 ألف ريال.

أما إن كان المستفيد ما بين 60 إلى 65 سنة فإنه يحصل على نصف قيمة القرض والتي تساوي 30 أف ريال، وإن كان ما بين 65 إلى 70 سنة فإنه يحصل على حواي 18 ألف ريال من قيمة القرض.

وبذلك يكون اتضح لنا شروط قرض الزواج ، وكذلك كيفية التقديم للحصول عليه سواء بالتوجه إلى بنك التنمية الاجتماعية ومعك جميع المستندات المطلوبة، أو يمكنك الدخول لبوابة النفاذ الوطني والتقديم إلكترونيا للحصول على القرض، والتمتع ب 60 ألف ريال سعودي.