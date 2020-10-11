موعد إيداع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر أكتوبر

يبحث الكثير من مستفيدي المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد إيداع الدفعات الخاصة بمعاش العسكريين والمدنيين, حيث قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالإعلان عبر الصفحة الرسمية بها أن المؤسسة قامت بعمل جدولة بمواعيد صرف وإيداع معاشات المدنيين والعسكريين, كما تابع المؤسسة العامة للتقاعد أنه سوف تقوم المؤسسة بصرف بدل غلاء معيشة علي راتب المتقاعدين, وتابعت عبر صفحتها الرسمية أن إجمالي مبالغ رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين 81,7 مليون ريال سعودي, كما ناشدت المؤسسة العامة للتقاعد المواطنين بضرورة الإبلاغ إذا حصل أي تغيير في أحوال المتقاعدين العسكريين والمدنيين من حيث إذا كان الشخص تزوج أو توفي أو غير ذلك وذلك حتي لا يتعرض الشخص أو أبنائه إلي المسائلة القانونية ودفع مبالغ مالية كنوع من الغرامة, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم موعد صرف وإيداع معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين.

ميعاد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لباقي شهور السنه

حدد مؤسسة التقاعد أنه سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين للعسكريين والمدنيين لباقي شهور السنه.

حدد موعد صرف رواتب المتقاعدين للعسكريين والمدنيين لشهر أكتوبر لتكون في يوم 25 أكتوبر. كما حددت مؤسسة التقاعد لصرف رواتب المتقاعدين للعسكريين والمدنيين لشهر نوفمبر في يوم 25 نوفمبر. كما حددت موعد صرف وإيداع معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين لشهر ديسمبر في يوم 24 ديسمبر.

كيفيه الحصول على تعريف بالمعاش المتقاعدين

حيث من ضمن الخدمات المستحدثة التي قامت مؤسسة التقاعد لصرف المعاشات للمتقاعدين هي خدمة طباعة تعريف للمعاش من خلال البوابة الإلكترونية لمؤسسة التقاعد العامة, حيث يمكن لأي احد من المتقاعدين من العسكريين أو المدنيين أن يقوم بطباعة تعريف للمعاش الخاص به وذلك من خلال الخطوات التالية.

ثم بكتابه في محرك البحث جوجل مؤسسة التقاعد العامة.

ثم تقوم بتسجيل الدخول علي الموقع.

ثم تقوم بطباعة التعريف الخاص بالمعاش بأي شخص.

الخدمات الإلكترونية المستحدثة داخل المملكة العربية السعودية

حيث قامت الحكومة السعودية بتحويل الكثير من الخدمات والمصالح الحكومية داخل المملكة العربية السعودية إلي خدمات إلكترونية وذلك لتسهيل علي المواطنين وتوفير كل سبل الراحة والتقدم والازدهار لهم وحمايتهم من الإصابة بمرض الكورونا.