أخبار اليمن : قذائف المرتزقة في تعز تقتل وتُصيب 3 أطفال وامرأة

قذائف المرتزقة في تعز تقتل وتُصيب 3 أطفال وامرأة
استشهد طفل وأصيبت امرأة وطفلين آخرين اليوم إثر قصف مكثف للمرتزقة على مديرية صالة في محافظة تعز.
وأوضح مصدر بمكتب الصحة بمديرية صالة أن مرتزقة العدوان استهدفوا مدرسة 22 مايو في مديرية صالة بالعديد من قذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة امرة وطفلين آخرين بجروح متفاوتة.
واستنكر المصدر تعمد مرتزقة العدوان في استهداف المدنيين، في ظل صمت وتواطؤ أممي إزاء الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب سنوات.
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