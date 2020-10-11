وقالت وزارة الخارجية الأرمينية، فى بيان اليوم "ترعى تركيا الحملة الإعلامية والسياسية الأذربيجانية التى تهدف إلى تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية الذى تم التوصل إليه على مستوى وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا فى 10 أكتوبر 2020، بمبادرة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
وأضافت: "تركيا تزود أذربيجان بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب من الشرق الأوسط بالإضافة إلى المعدات العسكرية والخبراء"، مشيرة إلى أن "مشاركة تركيا فى العدوان العسكرى على قره باغ مازال مستمرا".
وتابعت الخارجية الأرمينية "تركيا لا تتخلى عن موقفها المتمثل فى زيادة زعزعة الاستقرار وتقويض الاتفاقات التى تم التوصل إليها"، مؤكدة "ندين بشدة سياسة تركيا الاستفزازية فى منطقتنا، ونقدر تعاون جميع القوى المهتمة باستقرار المنطقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا تدين السياسة الاستفزازية لتركيا فى قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.