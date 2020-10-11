أرمينيا تدين السياسة الاستفزازية لتركيا فى قره باغ

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية، فى بيان اليوم "ترعى تركيا الحملة الإعلامية والسياسية الأذربيجانية التى تهدف إلى تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية الذى تم التوصل إليه على مستوى وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا فى 10 أكتوبر 2020، بمبادرة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأضافت: "تركيا تزود أذربيجان بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب من الشرق الأوسط بالإضافة إلى المعدات العسكرية والخبراء"، مشيرة إلى أن "مشاركة تركيا فى العدوان العسكرى على قره باغ مازال مستمرا".

وتابعت الخارجية الأرمينية "تركيا لا تتخلى عن موقفها المتمثل فى زيادة زعزعة الاستقرار وتقويض الاتفاقات التى تم التوصل إليها"، مؤكدة "ندين بشدة سياسة تركيا الاستفزازية فى منطقتنا، ونقدر تعاون جميع القوى المهتمة باستقرار المنطقة".