بدون مصافحة.. الحكومة الأردنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني غدا

أفاد موقع روسيا اليوم ، بأنه سيتم تطبيق البروتوكول الصحي المتبع حكوميا خلال أداء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، والمتضمن عدم المصافحة باليد.

وأكد موقع روسيا اليوم نقلا عن مصادر إعلامية ، أن الوزراء الذين تم اختيارهم لفريق الرئيس المكلف بشر الخصاونة، خضعوا جميعا لفحص كورونا، وأن النتيجة ستظهر قبل أداء القسم أمام العاهل الأردني غدا الاثنين.

وذكر موقع روسيا اليوم انه لم يتضح بعد ما إذا كان "المصابون سيحرمون من أداء القسم وعدم الدخول في التشكيلة المرتقبة، أو الانتظار لحين شفائهم من المرض"، منوها أن الخصاونة سيلتقي اليوم بفريقه الوزاري في منزله بأم أذينة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد كلف في وقت سابق المستشار للشؤون السياسية في الديوان الملكي بشر هاني الخصاونة بتشكيل الحكومة خلفا لعمر الرزاز