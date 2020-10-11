استطلاع عالمي: تراجع كبير بمعدلات السعادة في تركيا

ووفقًا لاستطلاع حول مؤشر السعادة العالمي نشرته مؤسسة "ايبسوس" فإن مؤشر السعادة في تركيا تراجع من 89% في 2011، إلى 59% حاليا.
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وذكر موقع "أحوال" التركي، أن هذه الأرقام تجعل تركيا أقل من المتوسط العالمي للسعادة البالغ 63%، حيث يقول 13% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم سعداء للغاية، بينما يقول 46% إنهم سعداء إلى حد ما.
وتعد تركيا من أبرز الدول التي سجلت تراجعا في معدلات السعادة العالمية خلال التسع سنوات الأخيرة، وسط ظروف معيشية واجتماعية ليست بالمثالية.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى في دراسة حول معدل السعادة العالمي بنسبة 93%، تليها هولندا بنسبة 87%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 80%.
ومن بين 27 دولة شملهم الاستطلاع، عبر 11% فقط عن أنهم سعداء للغاية، بينما قال 52% إنهم سعداء إلى حد ما، فيما أكد 31% إنهم ليسوا سعداء للغاية، وذكر 6% أنهم غير سعداء على الإطلاق.
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