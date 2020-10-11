بـ مفرقعات هاون.. لحظة الهجوم على مركز شرطة في فرنسا.. فيديو

كشفت السلطات الفرنسية، عن هجوم نفذه نحو 40 شخصًا، استهدف مركز شرطة في ضواحي العاصمة باريس، بمنطقة شامبيني سور مارن.

ووفقًا لصحيفة "لوموند"، هاجم هؤلاء الأشخاص بالألعاب النارية والشماريخ، مركز الشرطة في منطقة شامبيني سور مارن جنوب باريس، دون التسبب في إصابات بشرية.

وذكرت الصحيفة، أن المهاجمين ألحقوا أضرارًا كبيرة بسيارات الشرطة، والباب الأمامي للمركز، فيما أكدت الشرطة العثور على قذائف لمفرقعات "هاون" قرب المكان.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية اليوم، الأحد، احتجاز شخص واحد فقط على خلفية الواقعة، لكنه لم يثبت أي صلة بين المشتبه به وأحداث الشغب بمركز الشرطة.

وبحسب التقارير، بدأت الواقعة قبل منتصف الليل واستمرت لمدة ساعة تقريبا، فيما لم تعلن شرطة باريس عن أي اعتقالات على خلفية الحادث.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يبين لحظة إطلاق وابل من الألعاب النارية تجاه مركز الشرطة، ما تسبب في أضرار مادية.