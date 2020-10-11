مصدرها تركيا.. الإمارات تتعرض لحملة إلكترونية غير مسبوقة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن دولة الإمارات العربية تتعرض لحملة إلكترونية غير مسبوقة مصدرها تركيا.

وقالت الصحيفة إن شبكة واسعة من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مرتبطة بتركيا دأبت مؤخرا على مهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل واليونان وأرمينيا ودول أخرى.

وأشار التقرير إلى أكثر من 7000 حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إنها مرتبطة بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، وتهاجم كل معارضيه، والدول التي لا تسير في فلكه السياسي.

وأوضح التقرير أن معظم م تلك الحسابات وهمية، ولديها فقط بضع عشرات أو مئات من المتابعين، وتميل إلى إعادة تغريد المعلومات نفسها، وعادةً ما تكرر خطابات رئيس تركيا والشعارات التركية.

وقال إن الحسابات التركية، التي تروج لعودة الخلافة العثمانية، "استخدمت عبارات تهديد ضد حسابات إماراتية، عبر أصحابها عن دعهم لاتفاق السلام الموقع مؤخرا بين بلادهم وإسرائيل، أو انتقدوا سياسات أنقرة".