إصابة عضو جديد بمنظمة التحرير الفلسطينية بـ كورونا

أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة الفلسطينية، اليوم الأحد، إصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من إعلان إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات.

وقالت الدائرة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها "عملًا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات الدكتورة حنان عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء".

وعشراوي من مواليد العام 1946، وتشغل منصب رئيس دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت قبل أيام، إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات بفيروس كورونا، حيث أشارت إلى أنه يعاني من أعراض صعبة بسبب عملية زراعة الرئة التي أجراها قبل 3 أعوام، إلا أن ”عريقات“ أكد أن حالته ما زالت تحت السيطرة.