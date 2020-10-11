روسيا: بحث أوضاع كاراباخ في صدارة حوارنا مع أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن تسوية ناجورنو كاراباخ ستحتل مركز الصدارة في محادثات اليوم الاثنين بين الدبلوماسي الروسي الكبير سيرجي لافروف ونظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان.

ومن المقرر أن يزور مناتساكانيان روسيا في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، كما من المقرر أن تجري محادثاته مع لافروف في 12 أكتوبر، وستكون هذه ثاني زيارة له لموسكو في أقل من يومين.

وستصبح تسوية ناجورنو كاراباخ أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثات، متابعةً للاتفاقات التي تم التوصل إليها في موسكو يومي 9 و 10 أكتوبر 2020 في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا، وسيستمر الحوار حول تهدئة التوترات في منطقة الصراع وتهيئة الظروف لاستئنافها، وعملية تفاوض جوهرية، بما في ذلك بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ''.

وستكون زيارة مناتساكانيان الرسمية أيضًا "استمرارًا منطقيًا للحوار السياسي الروسي الأرمني الثري" الذي يهدف إلى البناء على تعاون وثيق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها ، وفقًا للوزارة.

ويناقش الدبلوماسيان مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وكومنولث الدول المستقلة، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والمنتديات الدولية الأخرى.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار بوساطة روسية في ناجورنو كاراباخ ظهر يوم السبت (8:00 بتوقيت جرينتش)

ومنذ ذلك الحين، اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض مرارًا وتكرارًا بانتهاك الهدنة.