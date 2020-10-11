تويتر تضع علامة تحذير على تغريدة ترامب لانتهاك سياستها

ووسم تويتر تغريدة ترامب، بوضعه عبارة تحذيرية تقول إنها تشكل انتهاكًا لسياسات الشبكة بشأن نشر الأخبار المُضللة، واحتمالية كونها معلومات ضارة ومؤذية.

وفى وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دون دليل، أنه لديه حصانة "مدى الحياة" من فيروس كورونا، بعد تعافيه الواضح من الوباء، ودافع عن قراره بإلقاء خطاب أمام حشد فى البيت الأبيض، أمس السبت، بعد أقل من أسبوع من مغادرته مستشفى.

وأضاف ترامب، فى برنامج "Sunday Morning Futures" على قناة "فوكس"، أنه يعتقد أنه سيكون محصنًا "ربما لفترة طويلة، قد تكون مدى الحياة"، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح مقدار المناعة التى يمكن أن يتوقعها الأفراد المصابون سابقًا بعد التعافى.

وذكر ترامب أن فريقه الطبى أبلغه بأنه "خالٍ" من فيروس كورونا، قبل أن يلقى أول خطاب له أمام حشد يوم السبت، من البيت الأبيض.