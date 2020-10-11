تفاصيل حادث محاولة اقتحام مسلحين مركز شرطة في باريس

قال مسؤولون فرنسيون إن حوالي 40 شخصًا مجهولي الهوية مسلحين بقضبان معدنية ويستخدمون الألعاب النارية كمقذوفات، حاولوا اقتحام مركز للشرطة في ضواحي باريس ليل أمس السبت.

"هجوم عنيف الليلة الماضية على مركز شرطة شامبيني بإطلاق قذائف هاون ومقذوفات مختلفة" وفقا لما أعلنه مقر شرطة باريس على تويتر اليوم الأحد مؤكدا "لم يصب أي ضابط شرطة بجروح".

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ونشرت الشرطة الفرنسية مقطع فيديو يظهر وابلا من الألعاب النارية وهي تنطلق باتجاه مركز الشرطة في شامبيني سور مارن، على بعد حوالي 15 كيلومترا جنوب شرقي وسط باريس، فيما حاول المهاجمون اقتحام المركز بالقوة، لكنهم فشلوا في ذلك.

ولم يتم القبض على أي شخص، لكن الصور أظهرت نوافذ محطمة في المحطة وتلف السيارات.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم وهو الثالث على مركز الشرطة هذا خلال عامين، وتقع المحطة في منطقة سكنية معروفة بتهريب المخدرات وتعتبرها السلطات منطقة ذات أولوية عالية ليتم استعادتها.

وقال لوران جين عمدة تشامبيني، إن الهجوم ربما يكون قد وقع بعد حادث دراجة نارية ألقى السكان المحليون باللوم فيه على الشرطة.