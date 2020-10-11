ترامب يدعو محمد بن زايد لحث قادة الشرق الأوسط على التطبيع مع إسرائيل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى حث قادة دول الشرق الأوسط على إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل على غرار الإمارات.

وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره مساء اليوم الأحد، أن ترامب أجرى اتصالا مع بن زايد حيث وجه له الشكر على "التمنيات الطيبة للرئيس والسيدة الأولى بعد تشخيص إصابتهما بعدوى فيروس كورونا".

وناقش الزعيمان حسب البيان، جائحة كورونا وسبل تعزيز الأمن الإقليمي وتقوية النمو الاقتصادي من خلال الشراكات العامة والخاصة.

كما هنأ ترامب بن زايد بمناسبة "التوقيع على اتفاق إبراهيم" لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ودعاه "إلى اغتنام هذه الفرصة لحث قادة دول الشرق الأوسط الأخرى على اتباع نفس المسار نحو دفع السلام والازدهار في المنطقة".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.