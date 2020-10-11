بينهما مصري.. القبض على وافدين بالسعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر.
وذكر النقيب طارق النصار ان المقيمين تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال، وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
كما بين انه ضبط بحوزتهما (2،695) شريحة لشركات اتصالات محلية، وأدوات يستخدمانها في تنفيذ جرائمهما.
وأفاد النصار بأنه تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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