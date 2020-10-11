أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ20 غارة

دوت الخليج -

طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ20 غارة

عاود طيران العدوان السعودي شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة. طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ20 غارةعاود طيران العدوان السعودي شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ6 غارات مديريات رحبة والعبدية وماهلية، و4 غارات مديرية مدغل بمأرب، و4 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية حرض بحجة، و3 غارات على منطقة بني معين بمديرية سحار وغارة على الملاحيظ بمديرية الظاهر بصعدة.

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