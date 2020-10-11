فيديو .. منير أديب : رسائل هيلارى فضحت دعم أمريكا لجماعة الإخوان الإرهابية

قال منير أديب، الباحث فى شؤون الجماعات المتطرفة، إن ما كشفته رسائل البريد الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون، أكد أن الولايات المتحدة تستخدم جماعات العنف والتطرف، فى تنفيذ أهدافها.





وأكد أديب، فى مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة استخدمت تنظيم الإخوان الإرهابى على مدار عقود طويلة، ونجحت فى استثمار هذا التنظيم لتحقيق مصالحها بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الارتباط بين البيت الأبيض والإخوان بدأ منذ عام 2005.

وأضاف أديب، أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت وصول الإخوان إلى السلطة، وربما كانت شريكة فى الاضطرابات الدائرة فى المنطقة العربية، بعد عام 2013.

وأكد أديب، أن تسريبات بريد هيلارى كلينتون، أكدت مفهومنا عن جماعة الإخوان المسلمين، وكل تنظيمات التطرف، التى دائما ما تضع يدها فى يد الولايات المتحدة الأمريكية، أو أى محتل أجنبى، بهدف الوصول إلى مصالحه الخاصة.