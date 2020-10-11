فرنسا تسجل 16101 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، بحسب "روسيا اليوم"، بأن عدد الإصابات المسجلة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 16101، مقابل 26896 فى إحصائية السبت، حينما بلغ هذا المؤشر حصيلة قياسية، ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 734974 حالة.

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد وصلت إلى 32730 حالة، بعد تسجيل 46 وفاة جديدة اليوم الماضى، مقابل 54 السبت.

الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا فى فرنسا تشهد دوما تراجعا فى الأحد نظرا لأسباب بيروقراطية.

وتواجه فرنسا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة فى عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضى، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومى بعيد عن المستويات التى بلغها فى فترة ذروة التفشى حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مؤخرا، أن السلطات ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشى الفيروس.