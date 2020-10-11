مسؤول فى قره باغ يتهم أذربيجان باستخدام أسلحة محظورة

وقال بغلاريان، إن القوات الأذربيجانية تستخدم "صواريخ وقنابل عنقودية، إضافة إلى راجمات صواريخ "سميرتش"، ضد المدنيين.

كما أشار إلى استخدام الجيش الأذربيجانى طائرات مسيرة هجومية، يمكن أن تكون دول أجنبية هى التى وردتها لباكو.

وقال: "كل هذا يدل على أن أذربيجان تستخدم أسلحة محظورة بطرق غير مشروعة، وفى مناطق محظورة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وحسب بغلاريان، فإن الأعمال القتالية خلفت آلاف القذائف غير المنفجرة فى مدن قره باغ، ستهدد أمن المدنيين بمن فيهم الأطفال على مدار سنوات.