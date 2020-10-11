أكد هيلجا براون مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاستمرار في فرض قيود السفر غير الضروري، وتحديد عدد الأفراد المسموح لهم بالتجمع.
وأشار مساعد المستشارة الألمانية اليوم الأحد، إلى أن المطلوب "التحلي بصرامة أكبر في الأماكن التي تنتشر بها العدوى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا"، وشدد على أن أبرز أسباب الانتشار "الحفلات والسفر".
وحذر من أن "البلاد في مستهل موجة ثانية للفيروس، ولا يمكن تحديد إمكانية تفاديها أو إبطاء وتيرتها إلا عبر تصميم السياسيين والسكان لمواجهتها".
جدير بالذكر أن العدد اليومي للإصابات في ألمانيا تخطى حاجز الأربعة آلاف منذ الخميس وهو أعلى معدل منذ أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: مستمرون في الإبقاء على قيود مكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.