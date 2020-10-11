شرطة بورتلاند تشن حملة اعتقالات واسعة بعد دقائق من بدء الاحتجاج

تستمر المظاهرات في جميع أنحاء بورتلاند بولاية أوريجون الامريكية، والتي اندلعت منذ وفاة جورج فلويد وغيره من الرجال الأمريكيين من أصل أفريقي على يد سلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة.
وظهرت الاحتجاجات ضد ما يزعمون أنه عنصرية متأصلة داخل قوات الشرطة.
ووصلت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بورتلاند إلى نهايتها بسرعة عندما قامت سلطات إنفاذ القانون بقمع واعتقال الحاضرين خارج دائرة الشرطة الشمالية التابعة لمكتب الشرطة.
ووقف نحو 40 متظاهرا على ممر مبنى الدائرة الشمالية بعد الساعة 10 مساء يوم السبت في الليلة الـ 123 من المظاهرات.
وأمرتهم الشرطة بالانتقال إلى الرصيف ولكن في عمل من أعمال العصيان المدني، فيما تجاهل المتظاهرون المطالب.
واعتقل أغلب الواقفين في الشارع وانتهت المظاهرة.
وفي غضون دقائق، حاصر فريق الشرطة للرد السريع الذي يرتدي الخوف من أعمال الشغب المجموعة وتبع ذلك الاعتقالات.
وتم اعتقال 26 شخصًا ونقلهم إلى مركز احتجاز مقاطعة مولتنوماه، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة بورتلاند.
وكتب الرقيب كيفن ألين في بيان أن "وضع الحشد ، بما في ذلك ملابسهم المدرعة" يشير للضباط إلى أن حدثًا آخر على وشك الوقوع قد يؤدي إلى "الحرق العمد وأعمال الشغب والاعتداءات على الضباط".
وقال الرقيب ألين: "إن منع حركة مرور المركبات عن قصد جريمة ، وقد أبلغنا الجميع هناك بأنهم معرضون للاعتقال".
وأضاف أن الاعتقالات خارج منطقة الشمال كانت "تستهدف" من يخالفون القانون. في أعقاب الاعتقالات ، أدان مركز موارد العدالة في ولاية أوريغون ، وهو مجموعة قانونية تركز على الحقوق المدنية، إجراءات الشرطة يوم الأحد، مدعيا أن اعتقال المتظاهرين يقيد حرية التعبير ويشير إلى مسار "سلطوي" في المدينة.
وقال بوبين سينج، المدير التنفيذي لمركز موارد العدالة في ولاية أوريجون، اليوم الأحد: "تؤكد حسابات الاحتجاج الليلة الماضية المخاطر التي تتعرض لها الديمقراطية المحلية والمشاركة المدنية من قبل وكالة إنفاذ القانون دون إشراف مدني ذي مغزى"
واضاف "إذا لم نقم بكبح جماح هذا الأمر فورًا وتعليق أو إنهاء كل ضابط إنفاذ قانون تورط في سوء سلوك أو عنف خلال الأشهر الماضية، فإننا نواصل وضع أنفسنا على طريق خطير نحو الممارسات الاستبدادية ما يؤدي إلى صدمة مستمرة وعميقة المجتمع الذي يدافع عن العدالة العرقية وضد وحشية الشرطة".
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