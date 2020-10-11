شرطة بورتلاند تشن حملة اعتقالات واسعة بعد دقائق من بدء الاحتجاج

تستمر المظاهرات في جميع أنحاء بورتلاند بولاية أوريجون الامريكية، والتي اندلعت منذ وفاة جورج فلويد وغيره من الرجال الأمريكيين من أصل أفريقي على يد سلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة.

وظهرت الاحتجاجات ضد ما يزعمون أنه عنصرية متأصلة داخل قوات الشرطة.

ووصلت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بورتلاند إلى نهايتها بسرعة عندما قامت سلطات إنفاذ القانون بقمع واعتقال الحاضرين خارج دائرة الشرطة الشمالية التابعة لمكتب الشرطة.

ووقف نحو 40 متظاهرا على ممر مبنى الدائرة الشمالية بعد الساعة 10 مساء يوم السبت في الليلة الـ 123 من المظاهرات.

وأمرتهم الشرطة بالانتقال إلى الرصيف ولكن في عمل من أعمال العصيان المدني، فيما تجاهل المتظاهرون المطالب.

واعتقل أغلب الواقفين في الشارع وانتهت المظاهرة.