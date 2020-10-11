تحرك عاجل من فرنسا بعد هجوم 40 شخصا على مركز شرطة في ضواحي باريس

وقال الوزير الفرنسي إنه من خلال مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان في نوفمبر المقبل، يمكن التحكم في عملية بيع هذه الألعاب النارية، والتي تشكل سلاحا خطرا يستخدمه بعض الأشخاص في شن هجمات عنيفة.
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وتكررت واقعة استخدام مفرقعات الهاون والألعاب النارية في الهجوم على الشرطة خلال الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أشهر، ما دفع نقابات الشرطة للمطالبة بتحرك عاجل في هذا الشأن.
كما تسبب استخدام المفرقعات والألعاب النارية في كثير من الحوادث بفرنسا، ما يعزز الفرصة للوزير الفرنسي للدفع نحو فرض قيود على هذه التجارة.
ومن المقرر أن يجتمع دارمانين مع نقابات الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء، وسط استنكار من زيادة العنف ضد العاملين في صفوفها، كما تنظم النقابات تجمعا احتجاجيا يوم الاثنين عقب الهجوم الأخير.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر استقبال ممثلي نقابات الشرطة يوم الخميس المقبل، عقب الهجوم بالألعاب النارية على مركز شرطة بمنطقة شاميني سور مارن.
من جانبها، طالبت نقابات الشرطة بتحرك الحكومة لوقف العنف ضد عناصرها، مشيرة إلى غياب احترام الشرطة، حيث وقع حادث الهجوم على مركز الشرطة بعد يومين من إطلاق النار على ضابطي شرطة.
وليل السبت، هاجم نحو 40 شخصا مركز شرطة في ضواحي العاصمة باريس، بمنطقة شامبيني سور مارن، وقالت الشرطة إن المسلحين ألحقوا أضرارا كبيرة بسيارات الشرطة والباب الأمامي للمركز، معلنة العثور على قذائف لمفرقعات "هاون" قرب المكان.
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