فوتشي يحرج ترامب.. عالم الأوبئة يكذب حملة الرئيس الأمريكي ويكشف استغلالهم له

لم يوافق الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية على الظهور في إعلان جديد من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يروج لطريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا

وبدلًا من ذلك، قال خبير الأمراض المعدية الرائد في البلاد لشبكة CNN الاخبارية الامريكية إن كلماته خرجت من سياقها.

وأضاف "خلال ما يقرب من خمسة عقود من الخدمة العامة، لم أؤيد علنًا أي مرشح سياسي"

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وتابع أن "التعليقات المنسوبة إلي دون إذني في إعلان حملة الحزب الجمهوري مأخوذة من سياق بيان واسع أدليت به قبل شهور حول جهود الحكومة الفيدرالية"

واستطرد فوتشي في بيان تم تقديمه حصريًا لشبكة سي إن إن عندما سئل عما إذا كان قد وافق على الظهور في الإعلان، قائلا "إن حملة ترامب أطلقت الإعلان الجديد الأسبوع الماضي بعد خروج الرئيس من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بعد العلاج من كوفيد 19" .

وواصل حديثه في البيان قائلا: الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي يتم بثه في ميشيجان، يروج لتجربة ترامب الشخصية مع الفيروس ويستخدم اقتباسًا من فوتشي في محاولة لجعله يبدو كما لو أنه يمتدح استجابة ترامب.

ويقول راوي الإعلان: "الرئيس ترامب يتعافى من فيروس كورونا، وكذلك أمريكا، لقد ارتقينا معًا لمواجهة التحدي، وحماية كبار السن، وإمدادهم بالعقاقير المنقذة للحياة في وقت قياسي، دون ادخار أي نفقات"

ثم يومض الإعلان في مقابلة مع فوتشي قال فيها ، "لا أستطيع أن أتخيل أن أي شخص يمكنه فعل المزيد"

وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ في الإعلان، فإن اقتباس كلام وصورة فوتشي مأخوذ من مقابلة مع فوكس نيوز في مارس الماضي

وخلال تلك المقابلة، أشاد فوتشي بالجهود التي تبذلها فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض على مدار الساعة لمكافحة الوباء، والتي قال إنها تضمنت العديد من اجتماعات البيت الأبيض والمكالمات الهاتفية في وقت متأخر من الليل.

وردًا على فوتشي الذي قال إن الإعلان أخذ كلماته خارج سياقها، قال مدير اتصالات حملة ترامب، تيم مورتو، إن "هذه كلمات دكتور فوتشي نفسه" مشيرا إلى أن الفيديو مأخوذ من مقابلة تلفزيونية تم بثها على الصعيد الوطني كان فيها الدكتور فوتشي يشيد بعمل إدارة ترامب.

واضاف أن "الكلمات المنطوقة دقيقة ومباشرة من فم الدكتور فوتشي".

ويبدو أن استخدام فوتشي في الإعلان الجديد كان بمثابة اعتراف من حملة ترامب بأن الطبيب صوت يثق به الناخبون عندما يتعلق الأمر بالوباء.

وقارن ترامب بشكل خاص وعلني موافقة فوتشي مع موافقته.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، تساءل ترامب علنًا عن سبب ارتفاع معدل موافقة الطبيب عندما يكون منخفضًا للغاية.

وقال الرئيس الامريكي "إنه أمر مثير للاهتمام: لقد حصل على نسبة تأييد جيدة للغاية، وأنا أحب ذلك، إنه جيد".

وتابع ترامب: 'لقد حصل على هذه النسبة العالية من التأييد، فلماذا لا أحظى بموافقة عالية مع الاحترام - والإدارة - فيما يتعلق بالفيروس؟ يجب أن يكون لدينا نسبة عالية جدًا"

وفي ABC News Sunday، قال جون كارل، الذي كان ضيفًا على برنامج "ذيس ويك"، إنه طلب من فوتشي إجراء مقابلة، وعلى الرغم من أنه كان على استعداد للحضور، فقد منع البيت الأبيض الظهور.

وقال كارل إنه تم طلب خبراء طبيين آخرين في فرقة العمل ، لكن البيت الأبيض لم يقدم أحدا.