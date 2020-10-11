الأمم المتحدة ترحب برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول البلاد، للمرة الأولى منذ إغلاقه من قبل مجموعات قبلية في يناير الماضي.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الأحد، "ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي"، مشيرة إلى أن "استئناف إنتاج النفط في أكبر حقول النفط الليبية يعود إلى تحسّن الوضع الأمني بحقل الشرارة بعد المباحثات بين الجهات الأمنية، لا سيما تلك التي عقدت بالغردقة في مصر".

وأضافت البعثة الأممية أن "ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط مصلحة وطنية مشتركة. ويعكس هذا القرار أيضًا المناخ البناء الذي وجد في الفترة التي تسبق استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الفرقاء الليبيين وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول البلاد، للمرة الأولى منذ إغلاقه من قبل مجموعات قبلية في يناير الماضي.

وجاء في بيان صادر المؤسسة أنها "توصلت إلى اتفاق شرف بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي".

وأعلنت المؤسسة بالتالي "رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر 2020".

وبوقت سابق أعلن حرس المنشآت النفطية السماح استئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية لنقل الموظفين والمستخدمين من وإلى الحقول والموانئ النفطية بناء على تعليمات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.