حرضوا على نشر الفوضى.. الكويت تسلم مصر 3 إرهابيين.. تفاصيل

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن قيام جهاز أمن الدولة الكويتى مؤخرًا بتسليم ثلاثة مقيمين مصريين إلى الإنتربول» بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر رفيعة إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخرًا لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم.

وأفادت الصحيفة أنه بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة و ألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري.

ونوهت الصحيفة نقلا عن المصادر إلى تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين