الأردن يسير رحلات لاجلاء فلسطينيين في الخارج

دوت الخليج - أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية عن تسيير عدد من رحلات الاجلاء الجديدة، وتخصيص مقاعد على رحلات مشتركة لتسهيل سفر الطلبة والمواطنين لعدد من الدول للالتحاق بدراستهم واعمالهم واسرهم، وذلك وفق الجدول التالي:

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الإقلاع وقت المعابر بحاجة إلى مبيت عدد المسجلين على كل رحلة القاهرة 11/10/2020 الأحد RJ505 20:00 12 يوم الأحد لا 120 فرانكفورت 12/10/2020 الاثنين RJ125 9:45 12 يوم الأحد نعم 70 اسطنبول 13/10/2020 الثلاثاء RJ167 18:40 12 يوم الثلاثاء لا 400 الرياض 14/10/2020 الأربعاء RJ5732 17:35 10 يوم الاربعاء لا 190 إسطنبول/ اجلاء 14/10/2020 الأربعاء RJ5161 23:40 12 يوم الاربعاء لا 450 مغادرا 245 قادما لندن 14/10/2020 الأربعاء RJ1111 11:20 12 يوم الثلاثاء نعم 15 فرانكفورت 15/10/2020 الخميس RJ125 9:45 12 يوم الأربعاء نعم 74 الدوحة 15/10/2020 الخميس RJ652 9:35 12 يوم الأربعاء نعم 60 أميركا/ إجلاء 19/10/2020 الاثنين RJ5280 13:45 7 يوم الاثنين لا 415 مغادرا 410 قادمين

وأوضحت وزارة الخارجية و المغتربين في بيان لها، يوم السبت، بأنه تم الانتهاء من حصر جميع اعداد الطلبة والمواطنين الراغبين في السفر على متن تلك الرحلات كما هو موضح في الجدول أعلاه، وذلك من خلال منصة التسجيل الالكتروني على الصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية والمغتربين لغالبية هذه الرحلات.

ويقوم فريق العمل المختص في الوزارة حاليا بالتواصل مع المسجلين على جميع تلك الراحلات من خلال مجموعة واتساب خاصة بكل رحلة، لاستكمال الترتبيات والتفاصيل الخاصة بالسفر والرد على استفسارات مواطنينا وطلبتنا الأعزاء.حسب البيان

وأكد فريق العمل المختص أيضا ان جهوده متواصلة على مدار الساعة بالشراكة الكاملة والتعاون والتنسيق مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتسهيل سفر المزيد من المواطنين والطلبة على رحلات إضافية جاري التحضير لها، خاصة لتأمين التحاق جميع طلبتنا بدراستهم في الخارج.